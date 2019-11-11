Diyarbakır'da ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonu, Diyarbakır'da ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası düzenleyecek.

11.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:44
Diyarbakır'da ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası düzenlenecek

Karate Federasyonu, 'da ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım'da gerçekleştirilecek. Diyarbakır, ilk kez ulusal seviyede bir Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Seyrantepe Salonu'nda düzenlenecek müsabakalarda 1999 ile 2004 yılları arasında doğan sporcular mücadele edecek. Kayıtların 13 Kasım'da sona ereceği şampiyonada yaklaşık bin 500 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

Şampiyonanın ardından 17 Kasım Pazar günü, milli takım ön seçme müsabakaları da yapılacak. Milli Takım Teknik Kurulu, 7-9 Şubat 2020'de Macaristan'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın kadrosunu belirleyecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, açıklamasında, ülkenin her bölgesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonları gerçekleştirirken sporcularımızın hem en iyi ortamda rekabet etmesini hem de ülkemizin farklı şehirlerini görerek sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak istiyoruz. Ülkemizin her yeri farklı güzellikleri barındırıyor. İnanıyorum ki Diyarbakır'daki organizasyona katılım gösteren herkes, güzel duygularla şehirden ayrılacak. Bu vesileyle tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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