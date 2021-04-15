Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı Vali Münir Karaloğlu: "2023 yılı sonuna kadar 40 bin kabuklu meyve ağacını aşılamayı hedefliyoruz" Bu yılın sert kabuklu meyve yılı olarak ilan edildiği Diyarbakır'da ilk defa kestane ağacı aşılandı.

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı

Vali Münir Karaloğlu: "2023 yılı sonuna kadar 40 bin kabuklu meyve ağacını aşılamayı hedefliyoruz"

DİYARBAKIR - Bu yılın sert kabuklu meyve yılı olarak ilan edildiği Diyarbakır'da ilk defa kestane ağacı aşılandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da ilk defa kestane ağacı aşıladık. 2023 ılı sonuna kadar 40 bin kabuklu meyve ağacı aşılamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarım teşkilatımızın yapmış olduğu faaliyet ve hizmetlere biz de kırsaldaki vatandaşlarımızın gelirini artıracak, işini kolaylaştıracak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde kurulan kabuklu meyve ağacı bahçesinde kabuklu meyve ağacı aşılama programına katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ağaçların olduğu bahçede incelemede bulunarak ceviz ağacını kendi eliyle aşıladı. Yapılan aşılama sırasında Vali Karaloğlu, bahçede bulunana yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Ceviz ağacını aşılayan Vali Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının önderliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve GAB ortaklığında 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, "16 milyon liralık bir proje ile özellikle Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde arazisi daha müsait olan bölgelerde ceviz, badem ve fıstık 3 sert kabuklu meyve ile ilgili vatandaşlarımıza destek vermeye ve yeni kapama bahçeler oluşturma noktasında çalışma başlatmıştık" diye konuştu.

"10 bin ceviz, 28 bin fıstık ağacı aşılanacak"

2023 yılına kadar 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçelerini oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Vali Karaloğlu, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin ceviz aşılık bir ihale yapmıştık ve bugün ceviz aşılama günün son günü olduğu için ceviz aşılama işlemini tamamladık. Mevsimi geldiğinde bu yıl 28 bin fıstık aşısı da yapacağız ve yine Diyarbakır'da ilk defa kestane aşısı da bu yıl yapmış olacağız. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde tespit edilen kestane ağacından alınan kalemle Diyarbakır'da kestane aşısı da yapacağız. Bölgemizde inşallah 2023 yılına geldiğimizde 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçelerimizin oluşturmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırsaldaki vatandaşlarımızın gelirini artırmaya devam edeceğiz"

Sadece sert kabuklu meyvelerde değil, kırsalda vatandaşların gelirini artıracak birçok faaliyete Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak imza atıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımıza badem bahçelerinden badem soyma makinasından badem silkeleme makinesine, sürüsü olan vatandaşlarımıza koyun kırkma makinesinden hayvan sağma makinesine kadar ve arıcılık yapan vatandaşlarımıza arıcılık malzemesine kadar Büyükşehir Belediyesi olarak birçok faaliyetimiz var. Tarım teşkilatımızın yapmış olduğu faaliyet ve hizmetlere bizde kırsaldaki vatandaşlarımızın gelirini artıracak, işini kolaylaştıracak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sert kabuklu meyve ağaçların aşılanmasına geçildi.

Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da ilk kez kestane ağacı aşılandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:20:48. #1.15#

title