Diyarbakır'da "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi" yarın açılıyor

02.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:40

Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" yarın Diyarbakırlıların ziyaretine açılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bağımsızlık mücadelesinin 100. yıl kutlamaları, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcının atıldığı ve tüm dünyaya örnek olan milli mücadelenin 100. yılında Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğrafların, sanatla buluştuğu "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi", yurt içinde ve yurt dışında sergileniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın ve bağımsızlık mücadelesinin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği tarafından yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 300'den fazla proje ve etkinlikler planlanarak hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve ülkenin her köşesinde milli birlik ve beraberlik duyguları içinde ayrı bir heyecan ve sevinçle kutlanan 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezimiz tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen serginin bu yıl yurt içinde 10, yurt dışında 10 noktada düzenlenmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar yurt dışında Fransa, Almanya, Makedonya, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; yurt içinde ise İstanbul, Samsun, Amasya, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta açılan sergi 3-7 Şubat'ta Diyarbakırlılarla buluşuyor.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek sergi, yarın Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde saat 14.00'te açılacak.

Kaynak: AA