Diyarbakır'da ilçelere toplu ulaşım seferleri geçici olarak durduruldu
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Diyarbakır'da ilçelere toplu ulaşım seferleri geçici olarak durduruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere gerçekleştirilen toplu ulaşım seferlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

20.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:40
Diyarbakır'da ilçelere toplu ulaşım seferleri geçici olarak durduruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere gerçekleştirilen toplu ulaşım seferlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Nisan Salı gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerimize yapılan toplu ulaşım seferleri geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Kaynak: AA

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