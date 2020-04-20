Diyarbakır'da ilçelere toplu ulaşım seferleri geçici olarak durduruldu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere gerçekleştirilen toplu ulaşım seferlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere gerçekleştirilen toplu ulaşım seferlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Nisan Salı gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerimize yapılan toplu ulaşım seferleri geçici olarak durdurulmuştur." denildi. Kaynak: AA