Diyarbakır'da "İlahiyat Akademi" Çalıştayı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Diyanet Vakfı'nın birlikte yürüttüğü "İlahiyat Akademi" programı kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda, 11 ilden il ve ilçe müftüleri, ilahiyat fakültesi dekanları, öğretim üyeleri ve görevlileri bir araya geldi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Diyanet Vakfı'nın birlikte yürüttüğü "İlahiyat Akademi" programı kapsamında düzenlenen çalıştaya, 11 ilden il ve ilçe müftüleri, ilahiyat fakültesi dekanları, öğretim üyeleri ve görevlileri katıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, çalıştaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının hem yurt içi hem de yurt dışındaki hizmetlerinin sürekli büyüdüğünü söyledi.

Daha donanımlı ilahiyat elemanlarının yetişmesi ideallerinin olduğunu belirten Karabayır, ülkede donanımlı kişilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilere il müftülükleri olarak imkan ve mekan hazırlayarak onlara burs vereceklerini dile getiren Karabayır, şöyle dedi:

"Öğrencilere, ilahiyat fakültesinde okuduğu dönemlerde takviye programlar hazırlayıp Diyanet İşleri Başkanlığında gelecekte görev almalarını sağlayacağız. Kendi elemanlarımızı bu şekilde yetiştirmiş olacağız. Program kapsamında ilahiyat fakülteleriyle protokol imzalayıp onların desteğiyle gençlerimizi sahipleniyoruz. Gençler okullarını okurken din ve İslami ilimler alanında takviye dersler alacaklar. Okullarını bitirdikten sonra da Diyanetin çeşitli kademelerinde yetişmiş elemanlar olarak görev almalarını sağlayacağız."

Çalıştayın iki gün süreceğini ifade eden Karabayır, akademiye kaydolan öğrencilerin önce seçileceğini, ardından her bir öğrencinin 5 yıl boyunca bu eğitimden geçeceğini aktardı.

Karabayır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev alabilecek elemanları hem klasik metinlere rahat ulaşabilecek kapasitede hem de günümüzün problemlerini çözebilecek, çözüm üretebilecek gençler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Program sayesinde öğrenciler okulunu da rahat bir şekilde okuyabilecek. Gayemiz sadece İslamı bilen bir eleman olarak değil, gittiği her yerde rahatlıkla toplumun her kesimiyle irtibat kurabilecek kişiler yetiştirmektir. Musiki dersleri alabilecek, sanat dersleri alabilecek, manevi geleneklerimizin becerilerini de elde etmiş olacaklar. Gençler hem dünyayı tanıyacak hem de ahireti çok iyi bilecek."

Kaynak: AA