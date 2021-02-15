Diyarbakır'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılmasının kararlaştırıldığı hatırlatılarak, bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığının 11 Şubat'ta İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazısına göre hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçileceğinin belirtildiği aktarıldı.

"Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında öğrenci, kursiyer, öğretici, çalışanların durumları kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma, ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30 Kasım 2020 tarihli kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına ve hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarının öğrenci, kursiyer, öğretici ve çalışanların 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca belirtilen bu esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin