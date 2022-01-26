Diyarbakır'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2022 ilk olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın istihdam ve mesleki eğitim kurullarının oluşumu, çalışma usul ve esaslarını belirlemek adına valilik bünyesinde ilgili kamu kurum temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Karaloğlu başkanlığında toplandı.

Valilik Hevsel Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda il genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetler ile 2022 yılında istihdama dönük yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Karaloğlu yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın dinamik ve genç nüfusuyla istihdam konusunda Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 sene önce Diyarbakır'da mesleki eğitim seferberliği başlattık. Milli Eğitim Bakanlığımız da mesleki eğitim konusuna çok önem veriyor. Bu noktada mesleki eğitim merkezlerinin sayıları artırılıyor. Gençlerimizi meslek sahibi yapmak, özellikle kadın nüfus ile birlikte gençlerimizi istihdama katmak, işinden memnun olmayanların yeni bir meslek edinmeleri noktasında meslek eğitim kurumları önemli rol üstlenmektedir."

Toplantıda, Diyarbakır İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Cihat Temel tarafından devam eden program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.