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Diyarbakır'da ikinci el daire fiyatları sıfır dairelerle yarışıyor

Diyarbakır'da ikinci el daire fiyatları sıfır dairelerle yarışıyor 20 yıldır Diyarbakır müteahhitlik yapan iş adamı İlyas Uzak: "Mobil ve merdiven altı emlakçılar fırsatçılık yaparak vatandaşları mağdur ediyor" Diyarbakır'da 20 yılı aşkındır müteahhitlik yapan iş adamı İlyas Uzak, ikinci el...

30.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:49

Diyarbakır'da ikinci el daire fiyatları sıfır dairelerle yarışıyor

20 yıldır Diyarbakır müteahhitlik yapan iş adamı İlyas Uzak:

"Mobil ve merdiven altı emlakçılar fırsatçılık yaparak vatandaşları mağdur ediyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 20 yılı aşkındır müteahhitlik yapan iş adamı İlyas Uzak, ikinci el ev fiyatlarının sıfır daire fiyatına satılmasına tepki gösterdi. Uzak, "Bazı fırsatçı emlakçılar, ikinci el daireleri sıfır daire fiyatına satıyor. Bu durum da vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor" dedi.

İş adamı Uzak, Diyarbakır'da ikinci el ev fiyatlarının sıfır fiyatına satılmasına tepki gösterdi. 20 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ve 13 yıldır da bin 500'e yakın daire yaptığını belirten Uzak, kentte ikinci el daire fiyatlarının sıfır daire fiyatları ile aynı seviyede olmasının kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. Uzak, "Bu durum bizlerden ziyade vatandaşları çok etkiliyor. Vatandaşlar bizlerden daha çok etkileniyor ve biz şuanda vatandaşları düşünerek hareket ediyoruz. Kentte emlakçılık yapan hepsi için söylemiyorum, fakat projesi biten ve ikinci el diye bilinen hazır daireleri mobil ve merdiven altı emlakçılar fırsatçılık yaparak vatandaşları çok mağdur ediyorlar. Bizler de vatandaşların daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Bunlarında bir an önce fırsatçılıktan vazgeçmeleri gerekiyor. Vatandaşlara çağrım, daire almadan önce araştırma yapsınlar. Mutlaka bir müteahhit firma ile inşaat firmasına danışılması gerekiyor. Bizler de vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Bir an önce yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da ikinci el daire fiyatları sıfır dairelerle yarışıyor

Kaynak: İHA

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