Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor
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Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor Son bir haftada 300 vaka hastaneye kaldırıldı, 500 kişi evlerinde karantinada Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

10.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:24

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor

Son bir haftada 300 vaka hastaneye kaldırıldı, 500 kişi evlerinde karantinada

DİYARBAKIR - Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Son bir hafta içinde 300 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 500 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 415 bin 179 test yapılırken, 172 bin 114 vaka tespit edildi. Bu vakaların 144 bin 598'si iyileşti. 4 bin 729 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 642 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da 'evde kal' çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son bir hafta içinde 300 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 500 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı. Yasağın ilk gününde gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Her geçen gün artan vaka sayısı nedeni ile kentte yaşayan vatandaşlar tedirginliğe kapıldı.

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor

Kaynak: İHA

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