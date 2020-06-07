Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi Son 6 günde 200 vaka hastaneye kaldırıldı, 350 kişi evlerinde karantinada Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi

Son 6 günde 200 vaka hastaneye kaldırıldı, 350 kişi evlerinde karantinada

DİYARBAKIR - Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Son 6 gün içinde 200 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 169 bin 218 vaka tespit edilirken bu vakaların 135 bin 322'si iyileşti. 4 bin 669 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 591 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da 'evde kal' çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Kent genelindeki bazı noktalarda maske takma zorunluluğu getirilirken, birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. 6 gün içinde 200 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Her geçen gün artan vaka sayısı nedeni ile kentte yaşayan vatandaşlar tedirginliğe kapıldı.

Kaynak: İHA