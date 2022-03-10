Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan iki yıldır araması olan M.O'yu yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan iki yıldır araması olan M.O'yu yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda "Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan iki 2 yıldır araması olan M.O., Ergani ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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