Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı; kemerini takmayan yolcu yaralandı

Diyarbakır'da ticari taksi sürücü sehir halinde iken bir otomobile arkadan çarptı.

Diyarbakır'da ticari taksi sürücü sehir halinde iken bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kemerini takmayan yolcu yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 TT 0162 plakalı Dacia marka ticari taksi, seyir halinde iken, 21 ABF 699 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari takside bulunan ve kemerini takmayan yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı