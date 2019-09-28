Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 YT 5697 plakalı otomobil ile 21 FH 050 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tek taraflı trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.