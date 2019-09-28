Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

28.09.2019 21:42
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 YT 5697 plakalı otomobil ile 21 FH 050 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tek taraflı trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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