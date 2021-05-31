Diyarbakır'da iki lüks otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında takla atan ve yan dönen otomobilde sıkışan 2 kişi vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kaza, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 LY 352 plakalı Audi marka otomobil ile 21 GB O21 plakalı Nissan Qashqai marka otomobil seyir halindeyken çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle Nissan Qashqai marka otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken, Audi marka otomobil ise takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenerek durdu.

Yaşanan kazada 2 kişi ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi vatandaşların yardımıyla çıkararak ambulansa taşıdı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından otomobiller olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

(Sedat Irmak/ HA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı