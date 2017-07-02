Diyarbakır'da İki Kamyondan Yakıt Aktarımı Yapılırken Yangın Çıktı: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki kamyonun birbirine yakıt aktarımı sırasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yangında kamyonlar kullanılamaz hale geldi.



Yenişehir ilçesi Aziziyle Mahallesi 546'ncı sokakta meydana gelen olayda, 47 DU 243 ve 73 DT 392 plakalı kamyonlardan birbirlerine yakıt aktarımı yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı iki kamyonun yanında bulunan 24 yaşındaki M.V. ve 15 yaşındaki M.H., yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleriyangına müdahale ederken, yaralı olan M.V. ve M.H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Güvenlik şeridinin çekildiği sokak trafiğe kapatılırken polis ekipleri inceleme başlattı. Yangının çıkış sesebi ile ilgili araştırmalar devam ederken, olayda yaralanan M.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



- Diyarbakır