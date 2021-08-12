DİYARBAKIR - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
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DİYARBAKIR - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, geçen yıl Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanlığı seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen ve kavga sırasında kullanılan pense dikkati çekti.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınanlar oldu.

DİYARBAKIR - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
DİYARBAKIR - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
DİYARBAKIR - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
DİYARBAKIR - İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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