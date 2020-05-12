Diyarbakır'da iki aile gün boyu üç kez kavga etti 2 ölü, 6 yaralı
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Diyarbakır'da iki aile gün boyu üç kez kavga etti 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da iki aile gün boyu üç kez kavga etti: 2 ölü, 6 yaralıDİYARBAKIR'da iki aile arasında gündüz saatlerinde trafik kazasıyla başlayan tartışma, iftar saatinde silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da iki aile gün boyu üç kez kavga etti 2 ölü, 6 yaralı
12.05.2020 00:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:37

Diyarbakır'da iki aile gün boyu üç kez kavga etti: 2 ölü, 6 yaralı

DİYARBAKIR'da iki aile arasında gündüz saatlerinde trafik kazasıyla başlayan tartışma, iftar saatinde silahlı kavgaya dönüştü. İki aile bireyleri arasında üç kez yaşanan kavgalarda 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Polis, her iki aileden de 1'er kişinin yaşamını yitirdiği taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve yaralıların bulunduğu hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Şehitlik mahallesinde iddiaya göre Aba ve Esmer ailelerinin üyeleri arasında motosiklet kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken tartışan taraflar bir süre sonra ayrıldı. İftar saatlerinde bir araya gelen taraflar kavga etti. Silah da kullanılan kavgada Aba ailesine mensup Şehmuz (38), Hatip, Orhan, Fikri ve Esmer ailesinden ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İKİ AİLE BİREYLERİ HASTANE ÖNÜNDE YİNE KAVGA ETTİ

İki aileye mensup kişiler, bu kez yaralıların kaldırıldığı hastanede kavga etti. İkinci kavgada yaralanan İzzet Esmer yaşamını yitirdi. Mahalleye dönen taraflar üçüncü kez silah, sopa ve taşlarla kavga etti. İki aile arasında üç kez yaşanan ve silahların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitiren Şehmuz Aba ve İzzet Esmer'in cenazeleri otopsi için morga konulurken, yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polis, iki taraftan birer kişinin yaşamını yitirdiği toplam 6 kişinin de yaralandığı ailelerin yeniden kavga etmemesi için mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır'da iki aile gün boyu üç kez kavga etti 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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