Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

16.10.2019 22:04

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasındaki çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Filizören Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 2 kişi vurularak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Jandarmanın müdahale ettiği olayda E.V. ve M.V. gözaltına alındı.

Kaynak: AA