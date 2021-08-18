Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı
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Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı

Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da başlatılan askıda kıyafet uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı yapılıyor.

Diyarbakır'da başlatılan askıda kıyafet uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı yapılıyor. Kıyafetin asıldığı alana gelenler kendini bir mağazada gibi hissederek ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Yenişehir ilçesinde yardımseverler tarafından oluşturulan 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı kuruldu. Vatandaşlar tarafından el birliğiyle kurulan stant sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ücretsiz kıyafet sahibi oluyor.

Askıda kıyafet uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin çekinmeden kıyafet alabileceklerini söyleyen proje sorumlularından Abdullah Bahattin Erbek, "İhtiyacın yoksa as varsa al standını Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odalar Birliği Başkanı Mustafa Vural ve Kadri Yaman ile beraber kurduk. Bu standı kurmamızın amacı evde ihtiyaç fazlası elbisesi olup da giyilebilecek tarzında fazlalığı olanlar gelip bu standa asar ihtiyaç sahipleri gelip bu standa herkesin gönlüne göre elbiseleri alır. Her semtte böyle elbise stantları açılırsa bizim içinde vatandaş içinde çok makbul olur. Herkes kendine göre ne kadar yardımı dokunabiliyorsak ve kendi halkımıza vatandaşımıza yardımcı olabilirsek çok iyi olur. İhtiyacı olanda mesela kendini burada bir mağazada gibi görüyor. Gönül rahatlığıyla ihtiyacını alıp giyip götürüyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı
Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı
Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı
Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı
Diyarbakır'da 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' standı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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