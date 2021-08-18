DİYARBAKIR'DA İHTİYAÇ SAHİBİ ÇİFTÇİLERE MALZEME DAĞITIMI

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, kaymakamlıkların tespit ettiği ihtiyaç sahibi çiftçilere, süt sağma makinası, küçükbaş hayvan banyosu, badem silkeme ve soyma makinası gibi malzemeler düzenlenen törenle teslim edildi.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, kaymakamlıkların tespit ettiği ihtiyaç sahibi çiftçilere, süt sağma makinası, küçükbaş hayvan banyosu, badem silkeme ve soyma makinası gibi malzemeler düzenlenen törenle teslim edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca, tarımsal faaliyetlerinde işlerini kolaylaştırmak amacıyla, kaymakamlıklarca tespit edilen ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik proje gerçekleştirildi. Proje kapsamında temin edilen 100 süt sağma makinası, 4 küçükbaş hayvan banyosu, 10 badem silkeleme makinası, 10 badem soyma makinası, 20 üzüm pres makinası ve 45 bin 500 metre muhtelif çapta sulama borusunun dağıtımı için Kayapınar ilçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ziraat odalarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Diyarbakır'ın hem tarımsal faaliyetlerde hem de hayvancılık faaliyetlerinde ülkenin lokomotifi olan illerden biri olduğunu söyleyen Vali Münir Karaloğlu, Biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak klasik belediye hizmetleri yanında özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerinde, onların işini kolay kılacak, onların işini bereketlendirecek faaliyetlerimiz oluyor. Kırsalda özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde hayvan içme suyu göletlerimiz var. O göletlerin geçen sene bir kısmını tamir ettik, bu sene yenilerini ilave etmeye devam ediyoruz. Yine Kulp ilçemizde ipekböcekçiliği, Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden, yine bahar döneminde 20 bine yakın dut fidanı dağıtmıştık. Felaketlerin yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bir taraftan yangın, sel felaketleri bir taraftan da kuraklık. Bu sene Diyarbakır'ın yaylalarında, meralarında hayvanlarımız içme suyuna ulaşamadığı için, hayvanların erken meradan dönmesi riskine karşılık Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bir ortak proje yaptık. Tankerlerle kırsala su taşıdık. Orada 10 tonluk, 15 tonluk su depoları oluşturduk ki hayvanlar yayladan, meradan erken inip ekili arazilere baskı uygulamasın. İşte bütün bu faaliyetlerin maksadı kırsalda yaşayan vatandaşımızın işini kolaylaştırmak, onların gelirini artırmak. Bu ve benzeri faaliyetlere önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Yeter ki çiftçimiz toprağından kopmasın, hayvancılığından vazgeçmesin. Biz devlet olarak belediye olarak elimizdeki imkanlarla her zaman çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı