Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
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Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında iddiaya göre 'ihbar ettin' meselesi sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında iddiaya göre 'ihbar ettin' meselesi sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Sur ilçesi Canlı Hayvan Borsasında meydana geldi. İddiaya göre geçmişte yaşanan bir olayda 'ihbar etti' meselesi nedeniyle çıkan tartışma tarafların silah çekmesiyle kanlı son buldu. Kavgada 1 kişi öldü 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçler sevk edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Kemal I., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Cemal I., Sefer A., Remzi I. ile tarafları ayırmaya çalışan Mehmet U. ve Salih T.'nin tedavileri devam ettiği öğrenildi.

Olay anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
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