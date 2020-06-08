Diyarbakır'da iğrenç olay, 60 yaşındaki şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti
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Diyarbakır'da iğrenç olay, 60 yaşındaki şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti

Diyarbakır'da iğrenç olay, 60 yaşındaki şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 60 yaşındaki bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti.

08.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:30

Diyarbakır'da iğrenç olay, 60 yaşındaki şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 60 yaşındaki bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şahıs, daha sonra güvenlik güçlerine teslim edildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 5 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre dün akşam 20.30 sularında Mustafa H. (60), 10 yaşındaki çocuğu elinden tutarak zorla ara sokağa götürdü. 10 yaşındaki çocuğun taciz edilirken çıkan sesi duyan apartman sakini Abdullah Yılmaz, taciz anını görünce hızla şahsı yakalayarak polise haber verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 60 yaşındaki şahıs, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte güvenlik güçlerine teslim edildi. Tacize uğrayan çocuk da şoka girip olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İstismarcılara idam cezası getirilsin"

Görgü tanığı Abdullah Yılmaz, olay anında korkup kaçan çocuğun bir an önce bulunması ve psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Dün akşam saat 20.19'da büromda oturuyordum. Yan taraftan sesler duydum, güvenlik kamerasına baktım, orada orta yaşta bir adamla küçük bir çocuğu gördüm. Adam çocuğa istismarda bulunuyordu, kısa süreli bir şok geçirdim. Normalde seslenseydim kaçıp giderdi, ben de kaçmasın diye hızlı bir şekilde arka tarafa gittim, orada kendisini yakaladım. Etkisiz hale getirdim, görüntülerle birlikte emniyete teslim ettim. Emniyet adamı aldı, ifadelerimizi aldı. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi, o görüntüler gözümün önünden gitmiyor, olayın kötü tarafı adamı yakalarken çocuk korkup kaçtı. Çocuk şuan ortada yok özellikle çocuğun bulunmasını istiyorum. Ne durumda nasıl bir psikolojide merak ediyorum. Buradan Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığına sesleniyorum, hem bu çocuk bulunsun hem de istismarcılara idam getirsin. Halk olarak ya idam getirilsin yada halka bırakın" dedi.

Diyarbakır'da iğrenç olay, 60 yaşındaki şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti

Kaynak: İHA

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