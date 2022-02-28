Diyarbakır'da 'huzur uygulaması' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 'huzur uygulaması'

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 'huzur uygulaması'

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan "Huzur Uygulamaları" neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.

BİSMİL, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan "Huzur Uygulamaları" neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde gün boyu denetimlerini sürdürdü. Denetimler sonucunda farklı şahıslar üzerinde yakalanan 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 mermi ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title