Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

11.12.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:39

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile sokağa çıkma kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasından önce sözlü tartıştı ardından silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavgaya tutuştular.

Silahlı kavgada M.D., Z.D.,M.D., ve M.C.B. yaralanırken, mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise olay yerinde yapıla ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri mahalleyi güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, olayla ilgili olarak şahısların yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Son dakika haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Yıldız Tilbe Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Falcao Erol Bulut Pierre Webo Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İki aile arasında kısıtlamaya dakikalar kala sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:40:40. #1.14#
title