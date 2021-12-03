Diyarbakır'da "Hukukta çocuk hakları ve hukuk alanında kariyer fırsatları" konulu konferans - Haberler
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Diyarbakır'da "Hukukta çocuk hakları ve hukuk alanında kariyer fırsatları" konulu konferans

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Dicle Üniversitesince "Hukukta çocuk hakları ve hukuk alanında kariyer fırsatları" konulu konferans düzenlendi.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesince "Hukukta çocuk hakları ve hukuk alanında kariyer fırsatları" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sultan Tekin Taşır, katılımcıları hukukta çocuk kavramı, çocuk hakları, ceza hukukunda çocuklara özgü kurallar ve ceza ehliyetine ilişkin bilgilendirdi.

Hakim, savcı ve avukatlık mesleği ile ilgili bilgi veren öğretim görevlisi Ahmet Taşır da gelecekte avukat, hakim ve savcı olmak isteyen çocukların yapması gereken çalışmalar, dikkat etmeleri gereken konuları aktardı.

Konferans çocuk haklarına ilişkin görüş ve önerilerin aktarılmasıyla sona erdi.

Konferansa, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan ve eşi Ayşe Azarkan, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Ergün ve öğrenciler katıldı.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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