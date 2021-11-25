Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile merkez Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden yapılan hırsızlık üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Y.İ. (20), H.E. (19), Y.D.B. (20) ve A.B.A'yı (15) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu ve yüzleri cerrahi maskeli 4 kişinin iş yerinin camını kazmayla kırdıkları ve içeriden bir miktar malzeme aldıkları görülüyor.

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet