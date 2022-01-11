Diyarbakır'da hırsızlık suçundan aranan zanlının firari hükümlü olduğu ortaya çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hırsızlık zanlısının 49 suç kaydı ve 3 ayrı suçtan 28 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekip, yaptığı kapsamlı çalışmalarda farklı tarihlerde Barış Mahallesi'ndeki Aktüel Radyo-Tv, Show TV, Doğan 21 FM ile Star TV, NTV verici istasyonlarında hırsızlık yapan şüphelinin M.D. olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli kaçarken yakalandı.

Zanlının, kendisine ait olmayan kimlik bilgilerini söylemesi üzerine risk analizi ve parmak izinden kimliği belirlendi.

Yapılan incelemede hırsızlık ve kapkaç gibi 16 farklı suçtan olmak üzere 49 suç kaydının olduğ, ayrıca 3 farklı suçtan toplam 28 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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