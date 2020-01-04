Diyarbakır'da hırsızlar, 400 kiloluk klima fanını çalıp kayıplara karıştı

04.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:44

Diyarbakır'da bir iş yerinde bulunan yaklaşık 400 kiloluk klima motoru, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. İş yeri sahibi, duruma tepki göstererek hırsızlara çağrıda bulunup, "Vicdanları var ise geri getirirler" dedi.



Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerinde bulunan kafe ve lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saat 18.00'de iş yerini kapatan Vural Tantekin isimli esnaf, sonraki gün sabah saatlerinde iş yerine geldi. Dükkanının önüne geldiğinde kapının hemen yanında yere montajlanmış şekilde bulunan yaklaşık 400 kilogramlık klima motorunu göremeyince neye uğradığını şaşırdı. Bir süre etraftaki esnafla görüşen Tantekin, daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri, yaptıkları inceleme sonrası şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



"Umarım bu haberi izlerler ve klima motorumuzu bize getirirler"



Konu ile ilgili konuşan iş yeri sahibi Tantekin, "Ben iş yerimi kapatıp eve gittim. Sonraki gün sabah 08: 50'de dükkana geldiğimde klima motorunun yerinde olmadığını gördüm. Gece yarısı mı, sabaha doğru mu nasıl ise bilmiyorum ama klima motorunu söküp götürmüşler. Bu kışın ortasında dükkanımız klimasız kaldı. 155 polis imdat hattını aradım emniyetten ekipler geldi. Sağ olsunlar ilgilendiler bulacaklarını söylediler. İşin tuhaf tarafı sokakta sabaha kadar asker polis geziyor. Genelde burada oturan komşularımız ya asker ya da polistir. İşte burada lojmanlar var devriyeler gidip geliyor. Bu cesaret akıl alır bir cesaret değil. Umarım bu haberi izlerler ve geri getirirler ve bizde klimamıza kavuşmuş oluruz. Bu şartlarda tekrar yenisini almak çok çok zor. Karşımızda mantı evi var ve oraya da birkaç kez girildi. Su çalacak kadar insanlar vandallaşmış. Bu açlık ile ilgili bir şey değil, zarar verme adına yapılmış bir şey. Umarım ıslah olurlar ve vicdanları sızlar geri getirirler ürünümüzü" dedi.



"Ben klimacı olmama rağmen böyle sökemem"



Klimanın elle sökülmesinin mümkün olmadığını belirten klima ustası Yaşar Evis de "Ben klimacı olmama rağmen böyle sökemem. Bu klima motorunu levye ile sökmüşler ve ben bile bu şekilde sökemem. Klima motorunu sökmeye kalkarsam yaklaşık 2 saatimi alır. Söken kişiler hurdacılara satacaklar" diye konuştu.



Olayla ilgili olarak polisin incelemesinin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA