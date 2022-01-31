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Diyarbakır'da Hevsel Dergisinin 8. sayısı için etkinlik düzenlendi

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da Hevsel Dergisinin 8. sayısı için etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Hevsel Bahçelerinden adını alan, Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği (DİYŞAD) yayını Hevsel Dergisinin 8. sayısı için etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Hevsel Bahçelerinden adını alan, Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği (DİYŞAD) yayını Hevsel Dergisinin 8. sayısı için etkinlik düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezinde okur yazar buluşması ekseninde gerçekleştirilen Hevsel Dergisi yazar ve şairlerini okurlarıyla bir araya getiren söyleşi ve gala programına sanatseverler ilgi gösterdi.

Hevsel Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İhsan İpek Cankurt'un da yer aldığı etkinlikte derginin tanıtımı yapıldı.

Söyleşiye ise derginin yazarları Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Eğitim koçu, sosyolog Burhan Geneş, Bilim Uzmanı, Tarihçi Yazar Veysi Fida ve Eğitimci, şair-yazar Mehmet Tanrıkulu yer aldı.

Söyleşi programının ardından yayın şairleri şiirler okudu.

Etkinlikte yazarlar okurlarıyla birebir görüşme imkanı buldu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Sezai Karakoç, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Haber

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