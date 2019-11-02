Diyarbakır'da "Her Şeyi Devletten Beklemiyoruz" konferansı

02.11.2019 16:26

Diyarbakır'da Ticaret ve Ekonomi Kulübü'nce (TEKDER), "Her Şeyi Devletten Beklemiyoruz" konulu konferans düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Toplantı Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, Diyarbakır'ın bir tarım kenti olduğunu ifade ederek, bu kapsamda kentin ülkede 6. sırada olduğunu belirtti.

Çiftçilerin ve tarımsal üretimin önemine değinen Delil, "Çiftçiler üretim yapmazlarsa fiyatlar iki, üç katına çıkar. Hep birlikte üreticimize sahip çıkmalı, çiftçimizi desteklemeliyiz." dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ise, geçmişte uygulanan tarım politikalarının tüketimi garanti etmeye yönelik olduğunu, daha sonra uygulanmaya başlanan 5 yıllık planlı kalkınma dönemindeki tarım politikalarının ise beklenen sonucu vermediğini ifade etti.

Kırsal kalkınmanın desteklenilmesi gerektiğini dile getiren Avşar, şunları kaydetti:

"Modern tarımı ve hayvancılığı geliştirmemiz gerekiyor. Mera hayvancılığını da geliştirmek durumundayız. Modern işletmecilik kadar meraya dayalı hayvancılığımızı da elden bırakmamak gerekiyor. Bu anlamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri pilot bölge olarak seçilmelidir. Bölgemizin tarıma elverişli bir bölge olduğunu unutmamalıyız. Bu şansımızı bölge ekonomisi lehine kullanmamız gerekiyor. GAP ile birlikte gelişeceğini umduğumuz tarımsal ürün artışının besi hayvancılık için de önemli bir imkan olacağına inanıyoruz. Bölgemiz tarım bölgesi. Hayvancılık merkeziyiz."

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nazan Koluman, Prof. Dr. Ümit Cirit ve Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Sürdürülebilir Hayvancılık" ile "Ekonomide Çözüm Yolu" konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA