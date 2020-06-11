Diyarbakır'da hemşirelerin yüzde 80'i Kovid-19 tedavisinde görevli
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Diyarbakır'da hemşirelerin yüzde 80'i Kovid-19 tedavisinde görevli

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, hastanedeki hemşirelerin yüzde 80'inin yeni koronavirüs (Kovid-19) testi pozotif çıkan hastalarının tedavisinde görev aldığını söyledi.

Diyarbakır'da hemşirelerin yüzde 80'i Kovid-19 tedavisinde görevli
11.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:25

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, hastanedeki hemşirelerin yüzde 80'inin yeni koronavirüs (Kovid-19) testi pozotif çıkan hastalarının tedavisinde görev aldığını söyledi.

Baysal yaptığı açıklamada, bir süre önce hastanede sadece 100 hemşirenin Kovid-19 hastalarının tedavisinde görev aldığına ilişkin asılsız iddiaların ortaya atıldığını kaydetti.

Hastanede görevli olup gebelik, süt ve ücretsiz gibi çeşitli nedenlerle izne ayrılanların dışında 610 hemşirenin aktif olarak görev yaptığını işaret eden Baysal, bunların 120'sinin onkoloji, hematoloji, kardiyoloji ve acil servis gibi bölümlerde çalıştığını kaydetti.

Kalan diğer 490 hemşirenin tamamının da yeni koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarının tedavisinde görevlendirildiğini vurgulayan Baysal, şunları kaydetti:

"İddia edildiği gibi hastanede Kovid tedavisinde sadece 100 hemşire görev almıyor, 490 hemşirenin tamamı tedavi sürecinde yer alıyor. Özellikle organ nakli, hemataloji ve onkoloji gibi riskli hastaların geldiği servislerdeki hemşireleri kovid tedavisinde görevlendirmek hastalar için büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle onları dahil edemiyoruz. Geri kalan hemşirelerin yüzde 80'i görev alıyor. Bu iddialar gerçek dışı olup, hemşirelerimizi ve bizleri üzdü. Bazı kesimlerce kasıtlı olarak öne sürülen bu tür iddialar salgın döneminde büyük özveriyle çalışan başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozuyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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