DİYARBAKIR'DA HELİKOPTERE TRAFİK DENETİMİ
DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle trafik denetimi yapıldı.
DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle trafik denetimi yapıldı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Kurban Bayramı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda ihlallere yol açan sürücüler tespit edilerek, kazaları önlemek amacıyla helikopterle denetim yapıldı. Jandarma ekiplerinin helikopterli trafik denetiminin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı