Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde

08.09.2019 15:44

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 13 ailenin bekleyişi 6'ncı gününde devam ediyor.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18), Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14), Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemi başlattı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil- Hadiye Begdaş çifti, 5 Mayıs 2019'dan bu yana kayıp olan oğulları Yusuf (16) için oturma eylemine katıldı.

KAYIP ASKER VE POLİS AİLELERİ DE EYLEMDE

PKK tarafından kaçırılan polis ve askerlerin aileleri de, bu ailelerin oturma eylemini televizyondan izleyip Malatya, Gaziantep, Mersin ve Mardin'den yola çıkıp kente geldi.

Gaziantep'ten gelen Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevini yapmak için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemine başladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde gelen Rahime Uymaz, 28 Temmuz 2015'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eyleminde yer aldı.

Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti de İstanbul'da görevli iken Muş'ta kardeşinin düğününe katılıp konvoyla Derik'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları polis memuru Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapıyor.

Rize'den Malatya'ya kendisini ziyarete gelirken 17 Eylül 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey'in Malatya'dan gelen annesi Sadiye Özbey de HDP il binası önünde oturuyor.

Bursa'da otururken eşini 17 Ağustos depreminde kaybeden ve sonrasında Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat'ın (25) bulunması için HDP önünde bekleyen ailelere katıldı.

Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde yaşayan Aysel Koyun, 5 yıl önce oğlu Neşat'ın (22) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine başladı.

Dün sabah HDP önünde gelen 2 aile daha oğullarının 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katıldı. Güzide Demir oğlu Aziz (20) için, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden gelen Bedirhan- Necla Çur çifti ise çobanlık yaparken kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Vahit (19) için oturma eylemine başladı.

RAHİME TEYZE, POLİS YEĞENİ İÇİN NÖBETTE

HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül Salı günü başlayan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 13 ailenin oturma eylemleri, 6'ncı gününde de devam ediyor.

Mersin'den Perşembe günü Diyarbakır'a gelen ve polis yeğeni Sedat Yabalak için oturma eylemini sürdüren Rahime Uymaz, ailelerin çocuklarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Uymaz, destek çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Devam edeceğiz oturmaya, çocuklarımız gelene kadar oturacağız. Son çaremiz bizim burası. 4,5 senedir bekliyoruz biz. Son çaremiz burası, vazgeçmek yok. Bizim çocuklarımızı PKK aldı, buradan çıkacak. Hangi kapıya gidelim başka. Vazgeçmek ve korkmak yok. Allah'a bir can borcumuz var, gittiyse o da gider. Evlatsız yaşamak ne demek, evladının nerde olduğunu bilmeden yaşamak ne demek? Bizim içimizin yangını kimse anlamaz, kimse anlayamaz, ancak içi yanan anneler anlar. Nerede, bizim arkamızda kim var, nerede sivil toplum örgütleri, nerede kadın kuruluşları, nerede? Çağrı yapıyoruz. Maalesef. Altıncı gündeyiz. Destek çıksınlar bizlere sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler."

Kaynak: DHA

- Diyarbakır