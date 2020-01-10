Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2)
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Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2)

DUYGULU ANLAR YAŞANDIDiyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Kadran ailesi, terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları İbrahim Halil Kadran'a kavuştu.

10.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:33
Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2)

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Kadran ailesi, terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları Kadran'a kavuştu. Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. İbrahim Halil Kadran, babaannesi Halime Kadran ve halası Gülbahar Aşiri'ye sarılarak gözyaşı döktü. Uzun süre sarılan aile bireyleri, hasret giderdi.


Kaynak: DHA
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