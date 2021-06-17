Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi
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Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da izinsiz gösteri yapmak isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi.

Diyarbakır'da izinsiz gösteri yapmak isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde toplanan aralarında bazı HDP milletvekillerinin bulunduğu grup Sanat Sokağı'na yürüyüp basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, kitlesel yürüyüşün yasak olduğunu belirterek gruba izin vermedi.

Gruptan bazılarının terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atması üzerine geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis, gruba anonsla sık sık İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınayabilecekleri ancak terör örgütü lehine propaganda yapılıp slogan atılmasına müsaade etmeyecekleri uyarısında bulundu.

Bu sırada HDP milletvekilleri ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polisin provokasyon yapmak isteyen kişileri gruptan ayırarak bir süre çembere aldığı görüldü.

Sadece HDP milletvekillerinin bulunduğu grubun açıklama yapmasının ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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