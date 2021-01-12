Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılanmasına başlandı
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Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılanmasına başlandı

12.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:06
Diyarbakır'da HDP'li yöneticilerin yargılanmasına başlandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, tutuklanan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve parti yöneticisi Hülya Alökmen Uyanık'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, tutuklanan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve parti yöneticisi Hülya Alökmen Uyanık'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ceylan ve Uyanık, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, Ceylan ve Uyanık'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar Ceylan ve Uyanık, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyelerini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Ceylan ve Uyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenen ceza

İddianamede, HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve parti yöneticisi Hülya Alökmen Uyanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis ve mahkumiyetleri halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi talep ediliyor.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 22 Ekim 2020'de HDP il binasında polis ekiplerince arama yapılmış, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmiş, gözaltına alınan Ceylan ve Uyanık, 30 Ekim 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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