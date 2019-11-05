Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama

05.11.2019 12:12

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde HDP'li Belediye Meclis üyesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüyle sürekli irtibata geçerek verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen Hani Belediyesinin HDP'li meclis üyesi "Rojbin" kod adlı G.A. ile belediyenin HDP'li eski meclis üyeleri A.T. ve E.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'li meclis üyesi G.A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, A.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA