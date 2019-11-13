DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

13.11.2019 08:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:24

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.

Kaynak: DHA