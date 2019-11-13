DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
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DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

13.11.2019 08:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:24
DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

'ın ilçesinin Belediye Başkanı ve ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.


Kaynak: DHA
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