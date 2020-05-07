Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
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Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
07.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:14

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürerken ailelerden Ayşegül Biçer, evladından haber aldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürerken ailelerden Ayşegül Biçer, evladından haber aldı. Oğlu Mustafa Biçer'in HDP'liler tarafından kaçırıldığını ve bunun kesin olduğunu bildiğini belirten Ayşegül Biçer, oğlunun kendisine "beni kurtarın" dediğine ilişkin bilgi ulaştığını ve HDP'den oğlunu almadan buradan kalkmayacağını söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır'da 248 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin HDP'ye tepkisi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden HDP il binası önüne gelen ve 18 aydır kayıp olan oğlu için oturma eylemine devam eden Ayşegül Biçer, oğlundan haber aldığını ve oğlunun HDP'lilerin elinde olduğu bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek parti binası önünde oturdu. Yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, HDP'lilerin Biçer'e yaklaşmasına izin vermezken partililere yönelik tepkisini gösteren Biçer, oğlunu geri alıncaya kadar buradan gitmeyeceğini söyledi.

"Oğlumu HDP'liler kaçırdı, getirsinler"

Gerginlik sırasında fenalaşan Ayşegül Biçer'i polis ekipleri sakinleştirirken, gerginliğin ardından gazetecilere bilgi veren Biçer, oğlundan kesin haber aldığını ve "beni kurtarın" dediğini söyledi. Biçer, "Bana gelen bir haberde bu sabah oğlumun tehdit edilerek götürüldüğünü ve alıkonulduğunu öğreniyorum. Oğlum beni kurtarın diye haber göndermiş. Bana bu haberi yollayan kesin ve kesin bilgidir. Bilgi kesin olduğu için bu HDP bugün ya o çocuğu bana verecek ya da ben buradan asla kalkmam" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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