Diyarbakır'da HDP'den 'Demokrasi, Adalet ve Özgürlük' mitingi

Ahmet ÜN- Serdar SUNARDİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP tarafından, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu bulunduğu cezaevinde sürdürdüğü açlık grevine dikkat çekmek amacıyla 'Demokrasi, Adalet ve Özgürlük' adı altında miting düzenlendi. Mitingte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Onların talebi, milyonların talebidir. Başlatmış olduğu bu açlık grevi de öyle görmezden gelinecek bir eylem değildir dedi.

HDP tarafından İstasyon Meydanı'nda, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde 8 Kasım 2018'de başlattığı açlık grevine dikkat çekmek amacıyla 'Demokrasi, Adalet ve Özgürlük' adı altında miting düzenlendi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra HDP'li milletvekilleri, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan katıldı.

Mitingde, Leyla Güven'in mektubu okundu. Mitingde konuşan Pervin Buldan, Güven'e destek çağrısında bulunarak, Bugün sevgili Leyla Güven, açlık grevinin 73'üncü gününde. Bu meydandan bir kez daha sevgili Leyla Güven ve yoldaşlarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Onların talebi, milyonların talebidir. Kadınların, gençlerin talebidir. Leyla Güven, sıradan bir tutuklu değildir, DTK Eş Başkanı'dır, bir kadındır, Hakkari halkının seçilmiş temsilcisidir. Parlamento 27'nci döneminin tutuklu olan tek milletvekilidir. Başlatmış olduğu bu açlık grevi de öyle görmezden gelinecek bir eylem değildir dedi.

Buldan, Mehmet Öcalan'ın, geçen hafta İmralı Adası'nda ağabeyi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı ziyaretin önemli olduğunu ifade ederek, Öcalan ile sadece ailesinin değil, avukatlarının da görüşmesi gerektiğini söyledi. Buldan, Geçen hafta İmralı Cezaevi'ne gidilmesi tabi ki önemlidir. Ancak bu sadece bir aile görüşüdür ve bu görüşme ile tecrit ortadan kalkmamıştır. Çok geç olmadan avukatların ve ailenin görüşmelerinin bir takvime bağlanması gerekiyor diye konuştu.

YASA DIŞI SLOGAN ATAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından miting sona ererken, dağılan kalabalıktan bir grup, yasa dışı slogan attı. Polis, uyarılara rağmen slogan atmayı sürdüren gruba, TOMA'dan basınçlı suyla müdahale etti. Kısa süreli gerginlik, gruptakilerin dağılmasıyla sona erdi.

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DHA-Politika - Türkiye-Diyarbakır - Ahmet ÜN, Serdar SUNAR

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA