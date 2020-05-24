Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesinden kavga: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesinden kavga: 2 ölü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada yaralanan genç ile kalp krizi geçiren annesi öldü.

Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesinden kavga: 2 ölü
24.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:06

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada yaralanan genç ile kalp krizi geçiren annesi öldü.

Alınan bilgiye göre, Sağkulak Mahallesi'nde iki aile arasında hayvan otlama yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Nevab Salamboğa (27) çıkan çatışmada yaralanırken, oğlunun yaralandığı gören annesi Necla Salamboğa (50) kalp krizi geçirdi.

112 Acil Servis ekiplerince hasteneye kaldırılan anne ve oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarla ve kümeste yakalandılar

Kavgayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, buğday tarlası ve kümese saklanan 11 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Zanlıların evlerinde 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca ve kasatura ele geçirildi.

Sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası da uygulanan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Haber
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Haber
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Gülçin Ergül Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Onur Büyüktopçu
Spor Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesinden kavga: 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:06:00. #1.14#
title