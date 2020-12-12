DİYARBAKIR - Hayvan içme suyu göletleri rehabilite edilecek, yenileri yapılacak
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DİYARBAKIR - Hayvan içme suyu göletleri rehabilite edilecek, yenileri yapılacak

12.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:23

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hayvan içme suyu göletleri oluşturacaklarını, var olanları da rehabilite edeceklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hayvan içme suyu göletleri oluşturacaklarını, var olanları da rehabilite edeceklerini söyledi.

Vali Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesindeki Karaçalı Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu, bu kısıtlamayı fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

Hayvancılığı teşvik etmek ve özellikle kırsalda yaşayanlara gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının olduğunu belirten Karaloğlu, bu daire başkanlığı üzerinden kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetler yaptıklarını kaydetti.

Diyarbakır'ın Türkiye'nin en önemli hayvansal üretim merkezlerinden biri olduğunu, hayvansal gayrisafi milli hasılada ülkede 3. sırasında yer aldığını bildiren Müniroğlu, 2 milyon küçükbaş ve 700 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu aktardı.

Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırsalda vatandaşımızın hayvancılık yaparken hayvanların içme suyuna kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak göletler oluşturuyoruz, var olan göletleri de rehabilite ediyoruz. Proje kapsamında Diyarbakır'daki 8 ilçemizde 23 noktada hayvan içme suyu göletlerini tamamlamak üzereyiz. İnşallah etraflarını da ağaçlandırarak küçük mesire alanları oluşturacağız. Hem hayvancılığımızı destekleyeceğiz hem de köylerimizdeki göletlerin etraflarında mesire alanları yapacağız."

Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayanların gelirini artıracak faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

DİYARBAKIR - Hayvan içme suyu göletleri rehabilite edilecek, yenileri yapılacak
DİYARBAKIR - Hayvan içme suyu göletleri rehabilite edilecek, yenileri yapılacak
DİYARBAKIR - Hayvan içme suyu göletleri rehabilite edilecek, yenileri yapılacak
DİYARBAKIR - Hayvan içme suyu göletleri rehabilite edilecek, yenileri yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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