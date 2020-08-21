Diyarbakır'da hayvan borsasında 'giriş ücreti' kavgası 2 yaralı, O ANLAR KAMERADA Diyarbakır'da hayvan borsasında 'giriş ücreti' kavgası: 2 yaralıDİYARBAKIR'da hayvanlarını satmak için geldikleri Canlı Hayvan Borsası'nda giriş ücretine itiraz eden 2 kişi ile görevliler arasında çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hayvan borsasında 'giriş ücreti' kavgası: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da hayvanlarını satmak için geldikleri Canlı Hayvan Borsası'nda giriş ücretine itiraz eden 2 kişi ile görevliler arasında çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah meydana geldi. Henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, hayvanlarını satmak için Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki Canlı Hayvan Borsası'na geldi. Burada görevli H.C. ve K.N., girişin ücretli olduğunu belirtince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.C. ve K.N, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yarılalar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Bu arada kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA