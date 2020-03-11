Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler ve havalimanında dezenfekte çalışması yapıldı.

11.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:42
Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler ve havalimanında dezenfekte çalışması yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve salgın hastalık riskine karşı uluslararası kalite belgeli Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçları, minibüs ve taksiler ile havalimanını dezenfekte etti. Ekipler, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri ile havalimanında vatandaşların sıklıkla kullandığı lavabolar ile oturma kabinleri ve buna benzer temasın yoğun olduğu yerleri titizlikle dezenfekte edecek.


Konu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Mustafa Korkutan, yapılan işlemlerin 15 gün boyunca devam edeceğini söyledi. Korkutan, "Bizler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda daha önce başladığımız dezenfekte işlemlerine bugün itibari ile hız kazandırarak ilimizde bulunan havalimanı, camiler, kütüphaneler, toplu taşıma araçlarının tümü, minibüsler, taksiler, kamu kurumları, taziye evleri, otogar, ilçe otogarları, alışveriş merkezleri, ilimizde yeşil alanların olduğu parklar, çocuk oyun alanlarının tümünde salgın hastalıklara karşı dezenfekte işlemini başlattık" dedi.


Dezenfekte işlemlerini 250 personel ile 17 ilçede her gün rutin olarak yapacaklarını aktaran Korkutan, "Okul servisleri ve okullar ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halindeyiz. İlimizde bulunan bin 700 okulun ilaçlanmasına ilişkin de yarın itibari ile kentte bulunan bütün okullarda dezenfekte işlemleri eş zamanlı başlayacaktır. 15 ila 20 gün boyunca sıklıkla bu işlemler devam edecektir" diye konuştu.


Yapılan açıklamanın ardından ekipler toplu taşıma araçlarında, özel halk otobüsleri, minibüsler ve havalimanında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmasına 15 gün boyunca rutin şekilde devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Manşet

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