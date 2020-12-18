Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli
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Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli

18.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:28
Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli

Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır kent merkezinde dünden bu yana yaşanan yoğun sis dolayısıyla karşılıklı olarak yapılan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Dünden bu yana etkisi sürdüren sis dolaysıyla dün akşam ve bu sabah gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri ertelendi.

Seferlerin öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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