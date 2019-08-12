12.08.2019 17:09

Diyarbakır'da hava destekli trafik denetimi

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince yer yer 42 dereceye ulaşan sıcak havada, helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetime katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "1500'e yakın emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz alandalar. Aşırı sıcaklıklarda çok zor şartlarda çok büyük başarıyla ve fedakarca görev yapan arkadaşlarımız var alanlarda. Kendilerine teşekkür ediyorum? dedi.

Termometrelerin yer yer 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı. Sürücülere yolculuk sırasında emniyet kemeri kullanmaları konularında uyarılarda bulunan ekipler, sürücü ve yolculara bayram şekeri ikramında bulunup, broşür dağıttı.

Karadan jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile birlikte helikopterle havadan denetim yaptı. Helikopterle yapılan denetimin ardından Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan yol kontrol uygulama noktasına gelen Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, sürücü ve yolcularla bayramlaştı.

Diyarbakır'da trafik konusunda önemli bir sorunun yaşanmadığını anlatan Vali Güzeloğlu, "Havadan yaptığımız kontrollerde ve ekiplerin bize aktardıklarına göre sürücülerimizin çok büyük bir oranda kurallara uyduklarını gördük. Çocuklarımız bu alanda çok önemli bir inisiyatif alıyorlar. Her biri gönüllü bir trafik görevlisidir. Babasına uyarı yapan, trafik ve kural ihlali yaptığında da adeta küsen küçük kızımız Arjin'e hediyesini verdik. Yaklaşık 155 ekibimiz sabit ve hareketli olmak üzere 47 yol kontrol noktasındalar. 1500'e yakın emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz alandalar. Trafik sorumluluğumuz sadece bayramlarla sınırlı ve sorumlu bir dönem değil. Biz her dönem trafikte bu hassasiyetimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz ama bayramlarda artan yolcu ve araç trafiği şüphesiz bu denetimleri daha görünür kılıyor ve daha öne çıkartıyor. Altını çizmemiz gereken bir başka husus da yaklaşık 50 derecelere varan sıcaklıklarda çok zor şartlarda çok büyük başarıyla ve fedakarca görev yapan arkadaşlarımız var alanlarda. Kendilerine teşekkür ediyorum? dedi.

Vali Güzeloğlu, daha önce kırmızı ışıkta geçen babasına küstüğünü öğrenen küçük Arjin'e de trafik konusundaki duyarlılığı nedeniyle teşekkür ederek, hediye verdi.

Kaynak: DHA