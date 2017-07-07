Diyarbakır'da Hava Destekli Şafak Operasyonu

Diyarbakır'da Hava Destekli Şafak Operasyonu

Diyarbakır'da hava destekli şafak operasyonu(Tür: Yurt)

Diyarbakır'da hava destekli şafak operasyonu

(Tür: Yurt)