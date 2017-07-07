Diyarbakır'da hava destekli şafak operasyonu(Tür: Yurt)
Elinde silahla sokağa atladı, arabayı ateşe verip çatıya çıktı
Erdoğan'ın konvoyu Almanya'da güvenlik gerekçesiyle durduruldu
Sakarya'daki vahşetin kurbanlarının fotoğrafları ortaya çıktı!
Kelepçeyi görünce hakim karşısına çıkmadı
ODTÜ'yü karıştıran görüntü! Güvenlik, kafa attı
Bağımsızlık gününü denizde cinsel ilişkiye girerek kutladılar
Nazlı'nın yeni sevgilisini görenin ağzı bir karış açık kalıyor
Gören model sanıyor ama o şu an askerde nöbet tutuyor!
Meğer yıllarca bu fotoğrafla herkesi kandırmışlar!
Transfer bitti! Yıldız oyuncu Trabzonspor'da
Ekonominin nabzı G20'de atacak!
Fenerbahçeli futbolcuyu sordular: Beşiktaş'a gidebilir
Bu örümceğe dikkat! 8 tane gözü var
ABD'den Kıbrıs görüşmelerine sürpriz müdahale: Adayı birleştirin
Fenerbahçe, pastanın çileğini buldu: Olivier Giroud!