Diyarbakır'da Hava Destekli Asayiş Uygulaması

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce 500 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin verilmesi, şüpheli görülen, aranan uyuşturucu satıcısı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik, terörle mücadele, güvenlik şube, çevik kuvvet, özel harekat ve trafik denetleme şube müdürülüğü ekiplerince yürütülen ve helikopterle de havadan desteklenen uygulamaya 500 polisten oluşan 55 ekip katıldı.

Ekipler, umuma açık iş yerleri ve internet kafeleri denetledi, şüpheli görülen bazı kişilerin kimlik sorgusu yapıldı. Bazı araçlar arandı.

Uygulama sırasında, hakkında, uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı.