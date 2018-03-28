Diyarbakır'da Hava Destekli Asayiş Uygulaması

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 500 personelin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, uyuşturucu satışı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Bağlar ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve terör ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya 500 personelden oluşan 50 ekip katıldı.

Ekipler, umuma açık iş yeri, internet kafeleri denetledi. Şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı, bazı araçlarda da arama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propogandası yapmak suçularından aranan bir kişi ile başkalarına ait kimlik bilgilerine kullanmak suçundan aranması olan bir kişi olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Uygulamada bir aracında ruhsatsız tüfek ve 6 fişek ele geçirilen kişiye bin 24 lira idari para cezası uygulanırken, bir kişi üzerinden de 10 gram esrar ele geçirildi. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 16 kişiye de tebligat yapıldı.