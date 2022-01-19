Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin eczane biriminde çalışan kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin eczane biriminde çalışan kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olay, Merkez Bağlar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczanesi odası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kar maskesi ve silahla giren 2 şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı. Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

Diyarbakır'da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Doğum, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title